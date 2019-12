Locanda alla Mano: degustazione e concerto Gospel per Sant'Ambrogio

Un assaggio di inaugurazione quello che avrà luogo sabato 7 dicembre alle 15.00, in occasione della festa milanese di Sant’Ambrogio, per la "Locanda alla Mano", il ristorante gestito con i ragazzi con la sindrome di Down nel cuore del Parco Sempione che in primavera riaprirà dopo un restyling d’eccezione, curato dall’architetto Italo Rota.

La degustazione di sabato, aperta al pubblico, sarà seguita da un Concerto gospel del "Note di Classe e Cantù Gospel Voices", proprio all’interno del Parco Sempione, teatro anche quest’anno della tradizionale Fiera natalizia degli Obej Obej. Locanda alla Mano, un’iniziativa di Cooperativa Conté patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Milano e sostenuta da Repower, è un progetto di integrazione lavorativa e formazione: dedicato a giovani con disabilità, concilia buona cucina e solidarietà e vuole proporre un esempio di "buona prassi" per garantire la possibilità di uno sbocco professionale a persone con disabilità, affinché possano inserirsi in un contesto sociale che li renda parte attiva.

La pluriennale collaborazione con il Comune di Milano è stata rilanciata lo scorso 29 novembre con l’Accordo di Partenariato tra lo stesso Comune di Milano e la Cooperativa (Soc. di tipo B) Contè, che gestisce la Locanda. Scopo dell’intesa è lo sviluppo della finalità sociale perseguito dalla Locanda. Il progetto è dell’architetto Italo Rota, che per l’apertura di primavera rivisiterà la struttura razionalizzando gli spazi attraverso l’utilizzo di materiali ad alto valore ambientale: legno di larice bruciato Shou Sugi Ban, ispirato alla tradizione millenaria giapponese utile a preservare il materiale nel tempo, vetri che assumono tonalità intense e un raccordo con la pedana rotonda aperta verso l’Arena. Alla locanda anche l’anno prossimo si organizzeranno eventi culturali: concerti di musica classica, rock e blues, presentazione di libri, spettacoli teatrali e mostre fotografiche.