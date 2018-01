"Locandiera B&B": dal 6 all'11 febbraio al Parenti, con Laura Morante

Locandiera B&B - studio sulla Locandiera di Goldoni di Edoardo Erba, con Laura Morante, regia di Roberto Andò - sarà in scena al Teatro Franco Parenti dal 6 all'11 febbraio 2018.

La pièce dipinge un'Italia corrotta, amorale e smaniosa di liberarsi del passato per ricomciare da zero. In un'antica villa in procinto di divenire un albergo, la protagonista Mira si ritrova a gestire da sola la strana cena d'affari organizzata dal marito. Man mano che la serata procede, si aprono scenari inquietanti sulle attività del consorte e il gioco tra Mira e gli ospiti diventa sempre più rischioso.

"Nei panni dell’astuta locandiera manipolatrice", scrivono gli organizzatori, "una sensuale, affascinante Laura Morante, accompagnata da una solida compagnia per questo thriller ad alta tensione tra humor nero, intrighi, crimini e infatuazioni".