Lodola hotel: un “concerto” di icone della musica anima l'estate milanese a me milan il duca

Milano si anima nel periodo estivo con un virtuale e suggestivo “concerto” di icone della musica, a cura di Avangart e ospitato da ME Milan il Duca, rappresentato dalle sculture luminose realizzate dall'artista di fama internazionale Marco Lodola, protagonista del Nuovo Futurismo.

Benvenuti a “Lodola Hotel”.



Luci e colori danno vita ad un percorso affascinante, coreografico, fatto da numerosi soggetti tutti rigorosamente “splendenti”. L'artista, non a caso, si definisce “elettricista”: senza la luce non potrebbe infatti creare le sue opere, in perspex e neon.

Leitmotiv delle sue creazioni sono i colori vivaci e i soggetti “pop” come Pin-Up, auto e scooter dell'immaginario collettivo e personaggi famosi della storia della musica; un mondo che Marco Lodola conosce bene non solo per le sue opere, ma anche per avere collaborato con musicisti come Max Pezzali, i Timoria, Omar Pedrini e Jovanotti.

E proprio i musicisti, dai Beatles a David Bowie, da Michael Jackson a Freddie Mercury, sono i protagonisti del virtuale “concerto” estivo che ME Milan Il Duca ospita nella lobby dell'hotel, in piazza della Repubblica 13.



L'artista è presente inoltre alla 58a Esposizione della Biennale d'arte di Venezia, con una scultura luminosa alta 7 mt. dal titolo “Hello Goodbye” presso l’Arsenale.