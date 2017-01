“Logout, l’amore al tempo dello sharing” | Teatro Linguaggicreativi

LOGOUT, L'AMORE AL TEMPO DELLO SHARING 3-4 febbraio ore 20,30 / 5 febbraio 2017 ore 19,00 Teatro Linguaggicreativi Spettacolo teatrale di Tiziana Regine e Simona Migliori da un'idea di Beatrice Villari Con Beatrice Villari e Fabio Locati Regia di Simona Migliori PROMO 7 EURO: biglietti a 7 euro invece di 14 euro per chi prenota entro giovedì 26 gennaio, mandando una email a info@linguaggicreativi.it con l'oggetto "PROMO 7 EURO LOGOUT". Hai quasi 40 anni e vivi a Milano. Sei single. Sei in cerca di un lavoro. Di un approdo. Incontri l'amore. L'amore è l'approdo. Nell'era dello sharing innamorarsi significa condividere. Spazio, tempo, idee. Entrare (LogIn) nella vita dell'altro, aderire a una Comunità, credere in un progetto. E' la storia di Felicita, che si trasferisce a Milano da un paese del sud Italia, piena di entusiasmo e di sogni da realizzare. Entra così nel vortice della vita milanese: colloqui di lavoro, aperitivi, corsi in palestra. Tante cose da fare, ma nessuna che le dia davvero soddisfazione. Finchè non incontra ad un mercatino biologico, Andrea, affascinante ambientalista, aspirante fotografo, pieno di energia e soprattutto, da bravo milanese, accanito sostenitore dello Sharing. Felicita entra così in un mondo del tutto sconosciuto… "LogOut - l'amore al tempo dello sharing", riflette sulle difficoltà di conciliare la vita ideale con la vita delle piattaforme virtuali. In un mondo in cui la parola d'ordine è condivisione, arriva per tutti - prima o poi - il momento di fare LogOut. Uno spettacolo divertente adatto a tutte le età. PRENOTAZIONI 02.39543699 - 333.6213155 info@linguaggicreativi.it BIGLIETTI PROMO 7 EURO per prenotazioni entro giovedì 26 gennaio 2017 Intero 14€ Ridotto allievi e convenzionati 10€ TESSERA Per partecipare alle serate di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio avere la tessera associativa GRATUITA. Richiedila sul sito o inviando una email a info@linguaggicreativi.it.