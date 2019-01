Lokomotion “live” al del ponte di Milano dal 14 gennaio 2019 - Al via i “lunedì in musica”

Milano 10.01.2019 – Da lunedì 14 gennaio 2019, presso il Del Ponte di Milano, al via i “Lunedì in musica”, iniziativa musicale, che si terrà per due lunedì al mese, dedicata agli appassionati della musica live e promossa tra gli altri dai Lokomotion, cover band milanese nota per il suo ricchissimo repertorio pop-rock e jazz che da oltre 20 anni suona sia in Italia che all’estero e ha prodotto ben 25 CD (www.lokomotionband.it).

Negli appuntamenti di gennaio saliranno sul palco i Lokomotion: il 14.01 con “Emilio & The Locomotion”, esibizione all’insegna del rock and roll (da Elvis agli anni ‘60-‘70-’80) e il 28.01 con i “Lokomotion e Tania Tarantola”, voce femminile cantante del gruppo dal 2017, in una serata dedicata alle canzoni italiane e straniere degli anni ’90. Gli appuntamenti nelle settimane successive vedranno esibirsi tante altre band che si alterneranno ai Lokomotion suonando molteplici generi ed artisti. Le serate inizieranno sempre alle 21,15 circa.

Il DEL PONTE è uno locale di Milano - in Via Decembrio 26, Zona Porta Romana - originario di Recco e famoso soprattutto per la sua sede di Genova, grazie alle seguitissime serate del “Lunedì sera in musica” che saranno quindi replicate con gli appuntamenti nella sua sede Milanese.



Per informazioni e prenotazioni sulle serate:

telefono 02 55199500

email: delpontemilano@hotmail.com



Per informazioni stampa:

Beatrice Cagnoni

BC Communication

+39 335 5635111