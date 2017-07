"Lollipop": il 7 luglio festa anni '50 al Carroponte

Venerdì 7 luglio il Carroponte ospita Lollipop - una notte anni '50, la festa dedicata al rock'n'roll.

In programma: musica dal vivo con gli Hound Dog Rockers (in foto) e The Goose Bumps, corso di ballo Jive offerto, trucco e parrucco a tema gratis a cura di Alessia Bee e zucchero filato per tutti.