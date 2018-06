"Lombardia Beer Fest": dal 21 al 24 giugno in piazza Città di Lombardia

Lombardia Beer Fest - quarta edizione della festa della birra e dello street food - torna in piazza Città di Lombardia da giovedì 21 a domenica 24 giugno.

Per quattro giorni "la piazza della Regione Lombardia sarà la capitale della cultura birraia Italiana", scrivono gli organizzatori. Quindici birrifici artigianali propongono le proprie pinte; mentre quattro food truck selezionati cucinano gnocco fritto, cannoli siciliani, crepe e pasta. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, lo spazio viene animato da un dj set.

In programma anche: degustazioni gratuite (giovedì dalle 21 alle 22, venerdì e sabato dalle 21:20 alle 22); premiazioni (per il miglior birrificio italiano, sperimentale ed eletto dal pubblico); e corsi (gratis).

L'ingresso è, come per l'ultima edizione, libero; per accedere alle degustazioni delle birre si acquista un bicchiere (valido quello delle precedenti edizioni) con tacca a 0,2 lt e a 0,4 lt, al costo di 5 euro; il prezzo delle birre va da 3 a 5 euro (tranne quelle speciali). L'evento si svolge all'aperto, ma al coperto.