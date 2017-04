"London Calling UK Party": il 30 aprile all'Alcatraz

Domenica 30 aprile all'Alcatraz si festeggia con London Calling UK Party, la festa dedicata alla musica, alla moda e alla cultura inglese.

Si inizia con l'esibizione di The Demis, il quintetto che passa in rassegna il repertorio del Regno Unito, dagli anni '60 a oggi. In programma anche scenografie, strane comparse, l'elezione del re e della regina della serata, photo set e cocktail speciali. A seguire deejay set fino al mattino; in scaletta The Who, Franz Ferdinand, Oasis, Blondie, Clash, Sex Pistols, Massive Attack, Rolling Stones e molti, molti altri. Gli organizzatori consigliano un dress code a tema.