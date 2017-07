"LongTake Interactive Film Festival": dal 7 al 9 luglio al MIC

Dal 7 al 9 luglio 2017 al MIC LongTake Interactive Film Festival, la tre giorni di cinema in cui il pubblico è protagonista attivo.

Nelle sale del Museo Interattivo del Cinema tre film in concorso: Wiener-Dog di Todd Solondz, 31, di Rob Zombie e The Last Family, di Jan P. Matuszyński. In programma anche laboratori, la festa 70 giri di ballo (sabato 8 luglio alle 22) un concorso per giovani critici, un incontro con il regista e sceneggiatore Francesco Bruni, visite al museo e una programmazione on demand, in cui gli spettatori potranno votare quali film inserire in cartellone. Per la programmazione completa: www.longtake.it/festival.