Lontano dal tempo - Omaggio a Tenco

Si conclude la rassegna teatrale "VENITE A TROVARCI" giunta alla sesta edizione e organizzata dall'Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bollate - Assessorato alla Cultura. La rassegna è stata realizzata con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre le parole chiave che ispirano oggi l'attività della fondazione. "Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe Guzzetti, Presidente - perchè ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base dell'operato di Fondazione Cariplo" #conFondazioneCariplo. Gli appuntamenti della rassegna VeniTE A TROvarci sono stati inseriti nel palinsesto di ExpoinCittà #MilanoaPlaceToBe, certificando ulteriormente la qualità della rassegna stessa. Il sesto spettacolo che andrà in scena sarà "Lontano dal tempo - Omaggio a Luigi Tenco" a 50 anni dalla scomparsa. Con Marco Ballerini e i musicisti Mauruzio Guzzetti (voce), Rita Bacchilega (pianoforte) e Daniela Mastropietro (voce). Rendiamo omaggio a Luigi Tenco, un grande artista che ci ha lasciato troppo presto, attraverso le sue canzoni che sanno ancora emozionare e le parole di chi lo ha conosciuto e di chi lo ha intervistato. Insieme ai suoi amici De Andrè, Paoli, Lauzi, Bindi è stato della Scuola Genovese uno dei più grandi rappresentanti e maestri indiscussi. Un cantautore raffinato, un poeta. Tenco è stato un grande autore, compositore , musicista. I suoi amici ricordano la facilità che aveva nell'imparare a suonare qualsiasi strumento, chitarra, clarinetto, pianoforte e soprattutto il sax da cui traeva note intrise di quella musica lontana, d'oltre oceano, quasi sconosciuta in Italia perchè proibita per tanto tempo, una musica che a Luigi piaceva molto... il Jazz. Lo spettacolo è fatto di musica e di parole. Racconta brevemente, attraverso le parole di Marco Ballerini, narratore e attore che sottolinea alcune situazioni e legge i testi delle sue canzoni, la sua crescita e la consapevolezza che il suo percorso musicale di autore e musicista facesse parte essenziale della sua vita. Verranno presentati i suoi successi, di cui Rita Bacchilega ha curato nuovi arrangiamenti rispettosi del percorso musicale di Tenco, e alcuni aneddoti musicali rimarcando come, per l'epoca, il suo messaggio fosse poco recepito essendo troppo "rivoluzionario" per i suoi tempi. Nello spettacolo non viene invece affrontato, se non marginalmente, il capitolo della sua morte, per cui non viene presentata nessuna tesi di omicidio a confuto del suo suicidio, nè particolari pruriginosi sulla sua scomparsa. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 21 aprile alle ore 21.00 presso il "CineTeatro Splendor", piazza San Martino nº 5, Bollate (MI). Si possono acquistare i biglietti presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80euro oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944. Di seguito sono riportati i costi •Settore A € 20 (ridotto € 16) •Settore B € 18 (ridotto € 15) •Settore C € 15 •Under 18 € 12 (in qualunque settore) I soci delle associazioni Associazione Culturale G.O.S.T., U.I.L.T., Ass. Genitori Istituto Montessori hanno diritto ai biglietti ridotti.