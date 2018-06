"Look Like a Deejay": il 20 giugno party gratuito a Base

Look Like a Dj - Indagine nel suono di Milano - la serata che vede in consolle organizzatori culturali della città, illustratori, registi, grafici, musicisti - inaugura a Base mercoledì 20 giugno.

Una selezione di brani racconterà "il suono che si agita in filigrana tra chi anima la scena culturale milanese", come scrivono gli organizzatori. La serata, organizzata nell'ambito della rassegna Stabilimento Estivo Base 2018, sarà a ingresso gratuito.