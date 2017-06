Lorde in concerto per la prima volta in Italia: il 12 ottobre al Fabrique

Lorde, per la prima volta in Italia, canterà al Fabrique il 12 ottobre in occasione del tour di presentazione del suo disco Melodrama, in uscita il 16 giugno.

Quattro anni fa, appena sedicenne, la cantautrice neozelandese si è fatta conoscere con Royals, brano contenuto nell'album Pure Heroine, che ha ottenuto tre dischi di Platino, due Grammy Awards e venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo.

Biglietti in vendita dal 16 giugno 2017.