Loredana Bertè in concerto il 4 settembre. Orari e biglietti

Mercoledì 4 settembre Loredana Bertè si esibirà in un concerto live al Carroponte.

L'artista

Originaria di Bagnara Calabra Nata, Loredana Bertè è diventata negli anni uno dei volti principali della musica italiana leggera e del mondo dello spettacolo. Reduce dal quarto posto al Festival di Sanremo con il singolo "Cosa ti aspetti da me", l’artista è stata riconfermata anche come giudice per l'edizione 2019 del talent show televisivo "Amici di Maria De Filippi".

Biglietti

I biglietti del concerto del 4 settembre sono disponibili on-line.