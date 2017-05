Loredana Longo, 1mm di distanza

Spazio C.O.S.M.O. inaugura il quarto progetto d'artista con una installazione di Loredana Longo. 1 mm di distanza è lo spazio minimo, visibile all'occhio umano, che intercorre fra due cose vicine, tra due corpi prima che si tocchino. Un millimetro è anche lo spessore di due fogli di carta sovrapposti, carta da parati, che l'artista incolla per creare un muro fittizio, un velo che divida due spazi. In passato, Loredana Longo aveva utilizzato le carte da parati per decorare gli interni domestici dei suoi set esplosivi impiegando rivestimenti a fiori, piccole decorazioni dai colori delicati, che inevitabilmente ricordavano le atmosfere delle case anni sessanta. Le carte, ormai scolorite dal tempo e che ancora oggi si possono ritrovare negli interni di vecchie palazzine in parte abbandonate, sono state adoperate, in questo intervento, non per decorare pareti ma per erigerle. Nel suo lavoro, Longo ha spesso utilizzato muri, separè e recinzioni, come a voler evidenziare quella distanza fisica o ipotetica che intercorre tra due esseri umani, formalizzandola prima e demolen- dola poi attraverso l'uso del fuoco nelle sue possibili declinazioni, sparandogli contro, bruciandola, nel tentativo di superare concettualmente e materialmente questo spazio di confine, questa soglia. Per Spazio Cosmo l'artista ha creato un diverso tipo di barriera, una sorta di maglia visiva, una rete fatta di intagli, in cui sono i raggi di luci colorate ad attraversarne la superficie quasi a voler ricreare delle zone di intimità domestica dove sia possibile una contaminazione tra ciò che è fuori e quello che vive dentro ogni spazio privato o familiare. In questo gioco di luci e carte l'esterno diventa interno e viceversa e anche un millimetro può diventare un grado di separazione.