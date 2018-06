Lorenzo Puglisi dialogo sulla pittura

In occasione della mostra "In a silent way" presso Studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea

mercoledì 20 giugno ore 18.30

verrà presentato il volume dedicato a Lorenzo Puglisi a cura di Valerio Dehò, edito da Giampaolo Prearo



Interverranno Lorenzo Puglisi, Valerio Dehò e Giacomo Nicolella Maschietti.



Tel +3902780918 info@guastalla.com www.guastalla.com

Orari: 10-13 15-19 escluso lunedì e festivi