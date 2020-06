Lorenzo Sirtoli: uno sguardo sul mondo

Diceva uno dei più lucidi critici e narratori del ventesimo secolo, John Berger: “Perché complicare a tal punto un'esperienza che facciamo più volte ogni giorno: l’esperienza di guardare una foto? Perché l’ingenuità con cui di solito la affrontiamo è dispendiosa e disorientante. Pensiamo alle fotografie come a opere d'arte, come prova di una particolare verità, come simulacri, come nuovi oggetti. Di fatto ogni fotografia è un mezzo per verificare, confermare e costruire una visione totale della realtà”. Una definizione che si adatta alla perfezione alle fotografie di Lorenzo Sirtoli, capace di cogliere la bellezza di un singolo, microscopico particolare così come la prospettiva d’insieme di un panorama. Uno sguardo sul mondo è un’antologia che sintetizza i principali temi oggetto delle attenzioni di Lorenzo Sirtoli: la macrofotografia capace di svelare i segreti invisibili della natura, gli orizzonti dei panorami, la luce e il movimento degli uomini e degli animali, e i profili di Vizzolo Predabissi, dove viveva. Nel complesso, quella di Lorenzo Sirtoli è una percezione armoniosa, capace di cogliere l’essenza di un momento, più che di un’immagine, e di usare lo strumento fotografico come una spontanea forma di espressione. Oltre a dedicarsi alla fotografia, Lorenzo Sirtoli, di professione tecnico di laboratorio costruzione e riparazione estensimetri industriali, era volontario nella protezione civile, provetto subacqueo (“Finché respiro sulla terra, continuerò a farlo sott’acqua”, amava dire), era un grande appassionato di musica ed affezionato a Shiva, il cane che lo accompagnava nelle sue perlustrazioni fotografiche. Uno sguardo sul mondo è una mostra virtuale e digitale prevede l’esposizione di una selezione significativa delle fotografie di Lorenzo Sirtoli (circa 30 immagini) sugli spazi digitali di Vizzolo al futuro (blogger, facebook, instagram) a partire da sabato 20 giugno. Essendo l’iniziativa senza scopo di lucro, l’accesso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni: www. vizzoloalfuturo.blogspot.com.