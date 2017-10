"Los dias de los muertos": il 31 ottobre Halloween alla Santeria Social Club

Martedì 31 ottobre Santeria Social Club festeggia Halloween con Los dias de los muertos: We Riddim Rave Experience.

A partire dalle 22 si balla sulla musica di The Heatwave (direttamente da Londra), We Riddim Soundsystem e i deejay residenti di Balera Favela Soundsystem. L'atmosfera della serata sarà un omaggio al Carneval de Los Muertos o Dia de Los Muertos, la festa dei morti atzeca celebrata in America Latina.