Musical 80 - Los Lunares & Nicola Gervasini

Il libro MUSICAL 80 di NICOLA GERVASINI live on stage.



Live Music by:

LOS LUNARES The 80's Acoustic Quartet

Stefano Luna — Dario Arena — Stefano Stranges — Francesco Zanni

Live Narration by:

NICOLA GERVASINI



Inizio spettacolo ore 22.30 presso Vault 31, Via Cadore 31, Milano



MUSICAL 80: facebook.com/Manfredi80/



MUSICAL 80 è un thriller edito da WLM Edizioni wlmedizioni.com/

SINOSSI:

Anni 80: gli anni delle musica di plastica, delle attrici maggiorate nei film soft-erotici, degli splatter, dei politici pronti ad arraffare tutto prima del terremoto di Mani Pulite e della crisi economica degli anni novanta. Anni visti con sospetto da tutti, ma non dal commissario Paolo Manfredi, costretto a rovistare nella vera essenza di quel decennio per risolvere il suo primo caso di omicidio. Al Teatro Sanzio si sta allestendo Musical 80, opera su musica e costumi dei tempi, quando una delle attrici viene trovata morta nel suo appartamento di Fossombrone. Manfredi intraprende così un viaggio nella vita di una ex attricetta nota con il nome di Zara Blacks. Un percorso che da Urbino e i suoi vicoli arriva fino ai salotti dei politici romani e alle mura della Rocca di San Leo. Svogliato, superficiale, non sempre politically correct, e con un evidente conflitto da risolvere con il mondo femminile, Manfredi, originario di Varese, è un uomo che vive con il rimpianto di una carriera di scrittore mai veramente tentata, un matrimonio appena fallito, e un quotidiano impegno a non cadere negli stereotipi. Gli stessi che da tempo condizionano la visione di un decennio che forse non fu poi così frivolo e scanzonato.