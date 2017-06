Nel cuore di Porta Venezia arriva una nuova idea di clubbing. È la Love Night, evento unico e irripetibile pensato per portare sul dancefloor tutta la musica pop internazionale che abbiamo sempre desiderato ballare (ma che per qualche motivo non troviamo mai nelle serate milanesi). Un evento pensato e voluto dal team di Signorponza.com per creare un angolo di divertimento a Milano, dove celebrare la voglia di stare insieme, senza ansie né dress code. Una sola regola: essere sé stessi. Il tutto con la collaborazione della crew di Pazzesco, show di Radio Stonata che festeggia il grande successo della sua seconda stagione, che ha visto l'hashtag #PZSQ schizzare ogni domenica in cima ai trending topic di Twitter. Nel locale più underground e trendy di Milano, il Love di via Melzo 5, la musica di dj Narcissus ci accompagnerà tutta la notte. Ingresso gratuito. Love Night - PazzEsco di Notte 1 giugno 2017 - dalle 23.00Love, via Melzo, 5 - Milano