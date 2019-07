Love sex & food: cena con Rocco Siffredi e Malena, Stefano Callegaro, Nada Loffredi e Davide Malaguti

Venerdì 27 settembre 2019 a Milano, nella cornice del Grand Hotel Barone di Sassj di Sesto San Giovanni (via Padovani 38), va in scena la cena Love Sex & Food, un evento capace di abbracciare esperienze sensoriali differenti e di fare riscoprire la spontaneità, il coinvolgimento e la passione che sempre accompagnano le esperienze umane.



Milano - Love Sex & Food si presenta come una cena guidata, un cammino che attraverso vari step propone consigli e informazioni atti a raggiungere un benessere scevro dai moderni blocchi spesso imposti dalla società e dai nuovi linguaggi di comunicazione. Sono quattro i temi portanti della serata, affrontati insieme ad altrettanti professionisti:



Cucina Afrodisiaca e Benessere: Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione di Masterchef Italia, offre spunti e ricette per riportare il cibo alla sua origine, punto di partenza di convivialità, arma di seduzione, risveglio sensoriale

Eros e Seduzione: Rocco Siffredi e Malena, pornostar e personaggi televisivi, interpreti dell’erotismo inteso come vero e proprio cardine di comunicazione che permettono di vincere i nostri tabù più comuni

La mente, il cibo, il sesso, l’amore: Nada Loffredi, psicoterapeuta, sessuologa e docente, conduce i presenti attraverso il complesso rapporto uomo-donna, nei differenti approcci con una metodologia razionale e scientifica

Relazioni e miglioramento personale: Davide Malaguti, formatore, imprenditore e allenatore, racconta come raggiungere la relazione ideale attraverso l’insegnamento di un metodo pratico, volto al miglioramento personale

Milano - Per ulteriori informazioni e prenotazioni, consultare il sito di Love Sex & Food o telefonare al numero 345 6500278.