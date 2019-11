Con:

Giulia Lacqua

Francesco Tramutola



Testo e regia di Alberto Corba.

Aiuto Regia Camilla Giacometti



L O V E R S



Giulia e Fabio sono una giovane coppia.



Lei fa di tutto per compiacerlo, diventa mille donne diverse cercando di prevedere e anticipare le sue richieste.



Le fantasie di Fabio non hanno nulla a che fare con il sesso, perché non hanno nulla a che spartire con l’amore.



Lo spettacolo spiazzerà continuamente lo spettatore, costringendolo a non accettare l’apparenza di ciò che vede: i giochi e le fantasie di Fabio hanno come solo ed unico scopo il disagio e la sofferenza di Giulia e per questo non avranno mai fine… Sino alle estreme conseguenze.



In scena due attori giovani e bravissimi, che portano la loro freschezza e bellezza a contrasto con la decadenza della vicenda… valorizzeremo la loro incredibile innocenza con una scena estremamente minimale: un letto con corredo bianchissimo al centro della scena, due sedie da camera e un tavolino (o comodino) per gli unici oggetti di scena.



In apertura, su una colonna sonora battente ed energica, si muove con lentezza Fabio, preparandosi ad una faticosa giornata di lavoro.



Giulia invece, è sprofondata nel letto. Ciò che sembra un cliché, con LUI dal lavoro noioso e LEI bella moglie fedifraga e sfruttatrice è tutt’altro.



La sagoma di Giulia, in sottoveste rossa sul letto bianco, è una macchia di sangue, reduce da una notte di abusi, il suo sorriso è incerto, è finto… è il suo tentativo disperato di compiacere Fabio.



Lovers prende piede da “L’amante” di Pinter.



Distaccandosi completamente dal meraviglioso testo originale. Ne abbiamo fatto una commedia amara, intensa e potente che parla di violenza psicologica domestica.



Andiamo ad attaccare la bugia dell’apparenza, la convinzione diffusa che certe cose capitino sempre lontano da casa.



Coordinamento di produzione Monica Mazzoleni Moroni



Una produzione TEATRO DEI LUPI



Ingresso a offerta libera con tesseramento obbligatorio (5,00 Euro). Con una offerta di almeno 15,00 Euro in regalo la maglietta di Lovers

I proventi della serata saranno devoluti a “Cerchi d’Acqua “ ONLUS



Posti limitati, prenotazione consigliata ai recapiti:

Tel. +39 320 4108292

teatrodeilupi@gmail.com

http://teatrodeilupi.it/spettacoli/lovers/