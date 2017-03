Luca Carocci in concerto al Cicco

Aspettavamo da un po' il suo ritorno al Cicco. E' passato quasi un'anno dall'ultima volta ma, come chi lo conosce sa benissimo, Luca Carocci è un'anima che non vedi l'ora di riabbracciare. Siamo davvero felici di riaverlo con noi per una notte. Luca Carocci nasce ad Artena (Roma) e fin da giovanissimo suona la chitarra, canta e scrive. A 21 anni parte per lo Sri Lanka e da allora trascorre sedici anni viaggiando per il mondo. Approda a Miami, attraversa il Brasile, si catapulta in Grecia. Poi di nuovo aldilà dell'Atlantico, in Messico. Dopo tanto viaggiare sente la necessità di fermarsi e torna a casa, in Italia, per riordinare tutte le storie vissute e raccolte.