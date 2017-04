Luca Franzoni presenta il suo ultimo romanzo “Solstizio”

Milano - Mercoledì 19 aprile, alle ore 21.30, il Turné Night Bar in via Paolo Frisi ospiterà la presentazione del terzo romanzo di Luca Franzoni "Solstizio" (Augh! Edizioni). Durante l'incontro Franzoni verrà affiancato da Luca Restivo, autore radio-televisivo e conduttore della trasmissione "De Gustibus", in onda su Radio Popolare. Non mancheranno i momenti dedicati alla lettura di alcuni passaggi del testo a cura dell'attore Diego Palladino. La giornata più lunga dell'anno, quella del 21 giugno, fa da sfondo e da trait d'union alle vicende dei personaggi protagonisti di "Solstizio", in un vorticoso susseguirsi di intrecci avvincenti e colpi di scena clamorosi. Così l'autore presenta al lettore Federico, un ragazzo alle prese con un male incurabile che decide di rapire l'ex fidanzata; Arturo "Cash" Calesci, star dei social network ed organizzatore della festa dell'anno presso la sua lussuosa villa; Vanessa, casalinga e madre frustrata; la diciottenne Maria e la sua strana patologia che le impedisce di vedere il sole. Trame parallele che si muovono tra l'horror ed il grottesco, fino ad incontrarsi in un unico punto di convergenza nel quale i personaggi, l'uno di fronte all'altro, daranno vita ad un confronto ironico e crudele. "Mancava poco al solstizio. Avevano iniziato a raggrupparsi delle nuvole, però. Giravano dalle parti del sole come una gang di teppisti che infastidisce una vecchietta. Quando Federico aprì il portone una di loro oscurò il sole" - da "Solstizio" (Augh! Edizioni). Luca Franzoni è nato nel 1979 a Ossimo (bs) e vive a Milano. Autore televisivo (Camera Café, "Le straordinarie avventure di Jules Verne"), teatrale e di fumetti, alcuni suoi racconti sono presenti nella collana "Il Giallo Mondadori" e nella rivista "effe - Periodico di Altre Narratività". Ha già pubblicato due libri: "Il cane ricorda" (Robin, 2011), "Gli angeli alla fine del mondo" (StreetLib, 2014). "Solstizio" è il suo terzo romanzo.