Il 30 marzo a Milano, Luca Lixi presenta il suo libro "I X comandamenti dell'investimento finanziario"

Giovedì 30 marzo, a Milano, ore 18.30, Luca Lixi presenta il suo libro "I IX comandamenti dell'investimento finanziario -Tutti i segreti per guadagnare evitando inutili rischi" (Dario Flaccovio Editore), all'Open Milano, in viale Monte Nero, 6. Con l'autore interviene Fabio Deghenghi, imprenditore e investitore. Lixi, imprenditore che ha fondato il blog Protezione Finanziaria per aiutare gli utenti a raggiungere una maggiore consapevolezza e a schivare le insidie della finanza, svela a un pubblico di investitori e risparmiatori non professionisti le leggi fondamentali dell'investimento. Partendo da una storia realmente accaduta, il libro si dipana come una vera e propria parabola finanziaria, per far comprendere, comandamento dopo comandamento, le leggi fondamentali che bisogna assolutamente conoscere per evitare di essere trascinati negli Inferi della finanza.