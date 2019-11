Testo e regia: Sara Pessina

Con: Davide Rustioni

Musiche: Andrea Begnini

Video: Simone Baldassari



Spettacolo semifinalista scenario infanzia 2017 e vincitore experimenta 2018 (laboratorio teatro officina)



Se ti chiami Luca, hai 7 anni e ti hanno sempre detto che i tuoi genitori sono sulla Luna, l’unica cosa che desideri fare è rivederli e l’unico modo è dare inizio al Viaggio! Come si fa ad andare sulla Luna? Serve un’astronave. Come si fa a sopravvivere sulla Luna? Bisogna allenarsi a trattenere il fiato. Siamo nella camera da letto di Luca e il viaggio sta per avere inizio. Assistiamo ai preparativi, ai giochi, alle scoperte del piccolo astronauta, guidato da un “Luca Grande” che un’astronave ce l’ha per davvero!



Durata: 50 minuti

Età consigliata: dai 5 anni



Genere: Teatro d’attore, teatro d’ombra, contributi video