Ecco la notte delle lucciole nell'Oasi del Wwf di Vanzago: le escursioni nel bosco

Il fresco di una sera d'estate e la magia delle lucciole. È la passeggiata all'interno del bosco Wwf di Vanzago per venerdì, sabato e domenica 16 giugno. L'appuntamento è per le 20.30 (ritrovo), mentre i gruppi partiranno alle 21 (gli organizzatori sconsigliano l'utilizzo di torce e luci portatili comprese scarpe bimbi con luci intermittenti).

Come partecipare

Per partecipare all'uscita è necessario prenotarsi inviando una mail a questo indirizzo. Il costo della visita guidata varia da 4 a 10 euro, i soci potranno usufruire della quota ridotta. In tutta l'area non è possibile portare cani o altri animali, anche se al guinzaglio.