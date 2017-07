Le Luci della Centrale Elettrica in concerto: l'8 settembre al Carroponte

Venerdì 8 settembre Le Luci della Centrale Elettrica suonano al Carroponte, in occasione della festa di Radio Popolare Alla You Need Is Live.

Le Luci, nati nel 2007 grazie al cantautore Vasco Brondi, sono attivi dal 2007 e hanno all'attivo cinque album. Le loro canzoni, così come dichiarato da Brondi, raccontano "storie d'amore e di merda della provincia".

Ad alternarsi sul palco con il gruppo: Bombino, l'artista di etnia Tuareg che suona la chitarra con influenze del Mississippi; Diodato, cantautore pugliese dallo straordinario eclettismo; e Tommu Kuti, con il suo rap "afroitaliano".