'Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo': la mostra al Museo del Novecento

In occasione di Leonardo 500, il palinsesto di eventi consacrato al genio rinascimentale, al Museo del Novecento dal 15 giugno al 12 settembre espone 'Luciano Fontana. Omaggio a Leonardo'. La mostra, come scrivono gli organizzatori, propone una "lettura in chiave moderna dell'opera di Leonardo". L'opera di Lucio Fontana guarda al lavoro del maestro reinterpretandolo.

Il percorso espositivo, a cura di Davide Colombo e allestito in Sala Fontana, all’interno della sezione dedicata all’artista, offre una lettura in chiave moderna dell’opera del maestro rinascimentale attraverso i lavori su carta e le sculture in ceramica di Lucio Fontana realizzate tra gli anni Trenta e i primi anni Cinquanta. Dalle linee vibranti e dinamiche di Fontana emergono infatti cavalli, cavalieri e battaglie che guardano agli studi di Leonardo per la 'Battaglia di Anghiari' e per i monumenti equestri.