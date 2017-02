Lucio&lucio un nome due vite - Concerto/spettacolo ricordando dalla e Battisti

compagnia scheriANIMAndelli/CENTROTEATRALELOMBARDO presenta LUCIO&LUCIO Un nome due vite le canzoni più belle di Dalla e Battisti nel racconto cantato di Scheriani&Mandelli con Paolo Scheriani, Nicoletta Mandelli, Tonino Scala regia Paolo Scheriani Cinema Sala Ratti corso Magenta, 9 Legnano sabato 4 Marzo ore 17.00 Sabato 4 marzo alle ore 17.00 mentre tutti festeggiano carnevale, alla Sala Ratti di Legnano si festeggia l'anniversario della nascita di due grandi artisti: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Forse non tutti sanno che tra i due ci sono meno di 24 ore di differenza. Dalla è nato il 4 marzo del 1943 e il giorno dopo dello stesso anno è nato Lucio Battisti. Dalla alla sua nascita ha dedicato pure una canzone che porta proprio il giorno, il mese e l'anno nel titolo. Battisti non amava le ricorrenze, così il suo compleanno è passato più inosservato. Ma noi abbiamo deciso di dedicare a entrambi un evento davvero speciale. Un aperitivo concerto dove verranno eseguite dal vivo tutte le loro canzoni più belle, e tra una canzone e l'altra si racconteranno aneddoti della vita dei due artisti. Un'occasione imperdibile per riascoltare il loro vasto repertorio. Con gioia vogliamo cantare le loro canzoni più belle. Ridere e commuoverci per tutti i ricordi che ci verranno in mente nel mentre che le canteremo. Vogliamo condividere con voi questo momento perché la loro musica è parte della nostra vita. un piccolo omaggio a due grandi artisti. biglietto intero € 20 - coppie innamorate € 25 - riduzioni cral - pensionati e studenti € 10 per info e prenotazioni 320.6757853 teatroallecolonne@gmail.com

