Il cantastorie Luigi Di Pino in concerto il 25 settembre al concept Store sì – Siciliani d'autore di Milano

Sarà il concept store Sì – Siciliani d'autore in via Giuseppe Pecchio, 3 / C.so Buenos Aires a Milano ad ospitare lunedì 25 settembre, alle 19 e 15, una delle tappe del “Beltempotour” del cantastorie Luigi Di Pino. L'artista etneo, in tournèe dallo scorso 4 settembre con il nuovo spettacolo “Buccuzza d'oru”, si esibirà non a caso nello spazio milanese dedicato agli eventi culturali legati alla sicilianità. Uno spettacolo caratterizzato dalla ricercatezza delle dolcissime serenate e dall’inserimento di duetti e muttetti, recitati, declamati e cantati in sestine rimate, che vedono protagonisti il “cantattore” belpassese Gianfilippo Tomaselli, la “cantattrice” catanese Elisa Caudullo e lo stesso Luigi Di Pino, jolly dalle mille sfaccettature nonché indiscusso protagonista, al pari della sua chitarra e dei suoi cartelli, dell’intera performance. Un mix esilarante di storie raccontate con il tradizionale cartello dipinto a mano, secondo lo stile “ripostese” che ha come riferimento l’indiscusso caposcuola Orazio Strano. Un vero e proprio viaggio, da ascoltare tutto d'un fiato, nella ricca tradizione culturale siciliana. Il momento musicale vero e proprio è affidato alla base ritmica di Ninni Simonelli (batteria), Alessio Cannata (percussioni e tamburello) e Rosario Tomarchio (contrabbasso) nonchè ai ricami folk del fisarmonicista Marco Crisafulli, detto “mano di seta”. Artista intrigante e persuasivo, Luigi Di Pino vanta numerose esperienze in campo figurativo, teatrale, poetico e musicale. Compositore nonché autore, è iscritto alla SIAE con più di 100 brani all’attivo. La sua più matura espressione artistica è il cantastorie, figura legata alla tradizione siciliana su cui convergono tutte le principali forme di comunicazione artistica: pittura, poesia, musica e teatro. Si è molto esibito dal vivo portando la tradizione siciliana tra i conterranei del Nord Italia e all’estero, principalmente in Australia. Annovera apparizioni sulle principali reti nazionali ed è stato membro del Tavolo Nazionale per la musica popolare, istituito con decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali. Nel 2001 ha fondato l'associazione culturale “Il Cantastorie” con l'obiettivo di riscoprire, tutelare e divulgare il Patrimonio Culturale tipicamente Siciliano.

