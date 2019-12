La via di Luminarie con i pensieri di Leonardo a Milano

Una speciale luminaria dedicata a Leonardo da Vinci. Inserita all’interno del palinsesto di “Leonardo 500”, il calendario di eventi che celebrano l’Anniversario della sua scomparsa, l’opera d’arte voluta dal promotore culturale Tiziano Corbelli è stata allestita in via Fratelli Ruffini, la via che conduce al Cenacolo.

L’intenzione è quella di ricordare Leonardo attraverso ciò che di più profondo scrisse, una parte della sua grande opera meno conosciuta. Il Pensiero Luminoso di Leonardo da Vinci è dedicato alle generazioni più giovani, incoraggiate a prendersi cura del proprio percorso esistenziale, attraverso una ricerca vitale e la consapevolezza delle esperienze, della formazione e dell’apprendimento.

“Acquista cosa nella tua gioventù che ristori il danno della tua vecchiezza. E se tu intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza, adoprati in tal modo in gioventù, che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento”.

Il pensiero Luminoso nasce per tornare a guardare verso l’alto, regalandoci delle personali riflessioni, attraverso parole, frasi che ci avvolgano sino a sentirle nostre. L’opera è patrocinata dalla Galleria d’Arte Maggiore di Bologna, è stata realizzata da Antonio Spiezia, artigiano di Napoli, e il montaggio è avvenuto a cura del gruppo Seghieri. L’iniziativa è supportata dall’Imprenditore Emiliano Romagnolo Mario Zavatta del Consorzio Group Service che ha scelto di sostenere il progetto perché rispecchia gli ideali di creatività e genio, spirito del suo consorzio. L’idea nasce dal promotore culturale Tiziano Corbelli che ha già presentato e creato le opere luminarie di Lucio Dalla e Cesare Cremonini a Bologna, di Pino Daniele e Totò a Napoli, nell’intento di dare un contributo all’unità culturale e di intenti del nostro Paese.

Gallery