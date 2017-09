Tsukimi – osservare la Luna autunnale: il grande evento al Parco del Centenario

In Giappone si dice che la luna piena che si può vedere tra metà settembre e i primi giorni di ottobre sia la più spettacolare da guardare per la particolare limpidità del cielo. Ottobre e l’inizio dell’autunno, un periodo in cui raccogliere il riso, alla base della cultura giapponese contadina, un momento per festeggiare il duro lavoro dei campi e il premio del raccolto insieme alla famiglia e agli amici.

Scopriamo questa ed altre storie e leggende del sol levante in questa giornata dedicata alla cultura e al buon cibo.

Programma

Dalle 14

Pomeriggio giapponese

Merenda o aperitivo

con tè verde giapponese e cocktail a tema, onigiri e dolci giapponesi.

(Prenotazione consigliata)

Spettacolo di calligrafia con la Pittrice e Illustratrice Yoshiko Kubota

alle 15 e alle 17

L’artista sarà presente tutto il pomeriggio per eseguire ritratti in stile sumi-e.



Consigli di viaggio in Giappone con Ohayō

State pensando di andare in vacanza in Giappone?

Il webmagazine Ohayō mette a disposizione la sua conoscenza del paese del Sol Levante per rispondere a tutte le domande, dubbi e curiosità e consigliarvi percorsi e trucchi per organizzare autonomamente un viaggio in giappone senza doversi rivolgere ad un’agenzia.

Osservare la prima luna autunnale: storie, miti e leggende del Sol Levante

Ore 19

In collaborazione con il Circolo Astrofili di Trezzano, una chiacchierata piacevole con storie e leggende giapponesi legate allo Tsukimi intrecciate all’osservazione astronomica della Luna e delle stelle. Scopriamo insieme l’affascinante mondo giapponese attraverso i miti e le usanze tradizionali.

Cena con bento giapponese

Ore 20

Il bento in giappone è come la nostra milanesissima schiscetta: mangiamo insieme e festeggiamo la prima luna autunnale!

€ 15 – Bento e acqua o tè giapponese

Prenotazione obbligatoria fino al 4 ottobre



Per maggiori informazioni: http://www.ohayo.it/evento/tsukimi-osservare-la-luna-autunnale/



DOVE:

Trezzano sul Naviglio (MI)

Parco del Centenario

Strada per Baggio 6

Trezzano Sul Naviglio (MI)

Evento Gratuito – Aperitivo/Merenda 8 euro - Cena 15 euro su prenotazione obbligatoria

Prenotazioni su http://prenota.ristoramente.com