IL LUNA PARK MENEGHINO, oltre un secolo di sano divertimento Ritorna come di consueto, da oltre un secolo, lo storico LUNA PARK MENEGHINO, ospitato dal comune di Milano in corrispondenza del Carnevale Ambrosiano 8 febbraio- 1 Marzo). Situato ancora una volta, nella suggestiva cornice verde, del Parco Sempione di Milano. E' un evento molto importante, costituito da più di sessanta attrazioni, tra le più belle, vere eccellenze del made in Italy, sia per quanto riguarda la fabbricazione, che per la gestione, eseguita infatti da professionisti del divertimento e da artigiani dello spettacolo viaggiante che esercitano questo antico mestiere con passione e dedizione. Il Luna Park si sviluppa da via Gadio alll'Arena Civica, è esteso e ben assortito e crea una vasta gamma di attrazioni e giostre davvero spettacolari, enormi mostri meccanici che garantiscono il brivido, divertenti attrazioni per tutta la famiglia e favolose giostrine per i più piccoli. Non solo giochi ma anche angoli di succulento cibo, con ogni tipo di leccornia per pranzi e merende da veri golosi. Da quest'anno l'organizzazione ha dato vita ad uno straordinario concorso che si sviluppa sulla pagina Facebook: Luna Park Meneghino. Facilissimo aderire, basta condividere il post "GOLDEN TICKET" e scrivere nei commenti PARTECIPO. Saranno estratti a sorte, dieci concorrenti fortunati che riceveranno un carnet di biglietti omaggio per due persone. Durante il periodo di permanenza del Luna Park sono previsti una serie di eventi ed iniziative che saranno divulgati attraverso successivi comunicati. Press Office Lorella Maselli