"Luna Omega Festival": il 14 luglio al Magnolia

Venerdì 14 luglio Magnolia ospita Luna Omega Festival, la manifestazione musicale organizzata dal Circolo in collaborazione con Rollover Milano e Magazzini Generali.

Sul palco: Tama Sumo (Panorama bar, Ostgut Ton, dalla Germania); Boo Williams (Axe on wax, Rush our, dagli USA); Marvin & Guy (Zombies in Miami, Lets Get Lost, dall'Italia); Auntie Flo (High life, dal Regno Unito); Rollover Djs (Midnight Riot, dall'Italia);

Volantis B2B Nico Demo (Alzaya/body-heat, dall'Italia); e Paula Tape (dal Chile).