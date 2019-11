Lunedì 25 novembre: il patto mancato genesi della ii guerra mondiale

Il 23 agosto 1939 la Germania nazista e l'Unione Sovietica firmarono un patto di non aggressione.

In precedenza il paese dei Soviet aveva avviato delle trattative con i paesi democratici (Francia ed Inghilterra) che non ebbero successo, spingendolo verso l'innaturale accordo con il nazismo. Quali furono le cause di questo mancato accordo?

Quello che successe dopo lo conosciamo tutti: il 1 settembre Hitler invase la Polonia sperando che le potenze democratiche, Francia e Inghilterra, non sarebbero intervenute.

Si sbagliava: si scatenò una guerra che doveva concludersi solo sei anni dopo e provocare distruzioni su una scala che il mondo non aveva mai conosciuto.

Come mai Francia e Inghilterra decisero di intervenire, quando l’anno prima non avevano reagito all’invasione dell’Austria e della Cecoslovacchia da parte dei nazisti, dando a Hitler la sensazione che anche stavolta nessuno lo avrebbe fermato?



Cercheremo di dare una risposta a queste domande con la proiezione della conferenza tenuta dal prof. Alessandro Barbero a Sarzana in occasione del Festival della Mente.

