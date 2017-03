Presentazione della prima registrazione mondiale della Doriclea di Alessandro Stradella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Alessandro Stradella, il "John Lennon del suo tempo" - come lo ha definito il Maestro Estévan Velardi - con la sua ultima opera La Doriclea è da annoverarsi certamente tra i grandi della musica di tutti i tempi. All'indomani della sua morte violenta, avvenuta a Genova nel 1682, un biglietto anonimo annunciava: "hanno ammazzato un Orfeo". Con l'appuntamento del prossimo 3 aprile, il Maestro Velardi, alla direzione del suo Consort "Alessandro Stradella", e di un cast di cantanti di tutto rilievo, torna a far rivivere La Doriclea: "Si tratta di un'opera straordinaria per bellezza e invenzione musicale, certamente da annoverarsi tra i capolavori musicali di tutto il Seicento: un grande contributo, musicale e musicologico, per tutti gli studiosi e gli appassionati del genere, che conferma ulteriormente la grandezza di un nostro importante compositore italiano, per troppi anni dimenticato", dice il Maestro. Anche la riscoperta del manoscritto ha avuto vicissitudini avventurose quasi quanto la biografia di Stradella: con pazienza certosina Estévan Velardi ha superato difficoltà di ogni sorta, per recuperare e restituire questo capolavoro al nostro patrimonio culturale, che il mondo intero ci riconosce. Nel corso della serata intervengono Carolyn Gianturco, Estévan Velardi e tutto il cast vocale. Modera i lavori Sandro Cappelletto. Una selezione dell'opera sarà eseguita dal vivo. Il box di 4 CD con la prima registrazione mondiale sarà disponibile in loco per la dedica e firma del Maestro Velardi e del cast. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili