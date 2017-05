"Lusiroeula 2017": dal 18 maggio al 15 giugno tornano la passeggiate per vedere le lucciole

Sabato 20 maggio al Parco delle Cave è di ritorno la Lusiroeula, la passeggiata notturna che permette di ammirare le lucciole nel periodo di massima luminescenza.

Tra maggio e giugno questi animali si preparano a splendere più che mai per la "danza nuziale" che gli consente di riprodursi. Il percorso che dà la possibilità di vedere questo spettacolo, a cura degli Amici della Cascina Linterno, partirà da via Cancano e arriverà alla Cascina Linterno, prevedendo in chiusura un momento musicale sull'Aia.

Tuttavia gli organizzatori, al fine di favorire l'osservazione delle lucciole nel loro ambiente naturale senza un eccessivo affollamento, propongono anche camminate da fare in autonomia su tragitto ad anello leggermente più breve (partenza e arrivo in via Cancano), lungo il laghetto della Cava Cabassi, l’Area Naturalistica, la Cava Casati e le aree agricole di Cascina Linterno (qui la mappa). Queste iniziative, raggruppate sotto il nome di Piccola Lusiroeula, saranno guidate nelle seguenti date: giovedì 18 e 25 maggio, 1, 9 e 15 giugno (ritrovo alle 21:15 in via Cancano).

Gli organizzatori raccomandano di non usare assolutamente flash fotografici, limitare l'utilizzo delle torce tascabili e non camminare al di fuori dei sentieri in terra battuta per evitare di disturbare e arrecare danno alle lucciole.