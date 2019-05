10 Lusiroeule, passeggiate per scoprire le lucciole, alla Cascina Linterno nel Parco delle Cave: tutte le date

Vista la straordinaria partecipazione alle precedenti edizioni, Cascina Linterno organizza per il 2019 ben 10 ritrovi dedicati alla scoperta delle lucciole, le Lusiroeule. Lo spettacolo, straordinario e meraviglioso disegnato dalle Lucciole, sarà offerto usufruendo di persone preparate. Le serate si svolgeranno ogni mercoledì e ogni sabato fino a metà giugno, tutte con partenza ed arrivo in Cascina Linterno.

Le passeggiate verranno precedute anche da un breve briefing non solo sulle caratteristiche di questi straordinari insetti, ma sulle poche e semplici regole da rispettare per ridurre al minimo l’inevitabile impatto all’ecosistema provocato dalla presenza umana. E' importante, infatti, avere ben chiaro il concetto che, in quelle magiche serate, saremo noi gli “intrusi” e quindi dovremo impegnarci concretamente per una corretta e consapevole frequentazione.

Il ritrovo è previsto alle 20:45; dalle 20:45 alle 21:45, in attesa del buio, verrà predisposta la “pre Lusiroeula” con presentazione di libri, poesie e brevi momenti artistici.

Le date

Le Lusiroeule si terranno sabato 18, 25 maggio, 1, 8 e 15 giugno, e mercoledì 22, 29 maggio, 5, 12 e 19 giugno.

Il programma

E' possibile scoprire il programma dettagliato al link dedicato.