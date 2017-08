"Lydia Borelli": dal 6 al 20 settembre al MIC

Dal 6 al 20 settembre la Terrazza del MIC (Museo Interattivo del Cinema) ospita Lydia Borelli. Fascino, Liberty e un bicchiere di assenzio sulla terrazza del MIC, una rassegna cinematografica, con musica dal vivo, che omaggia la diva del '900.

Lydia Borelli (1884-1959) fu protagonista delle opere di Gabriele D’Annunzio, Oscar Wilde e Sem Benelli, potendo recitare a fianco dei più importanti interpreti della sua epoca. La sua figura di attrice del cinema muto inoltre le permise di divenire un'icona di stile ed eleganza a livello internazionale.

Di seguito il programma delle proiezioni:

- Mercoledì 6 settembre

ore 21 Ma l’amor mio non muore

Mario Caserini, Italia, 1913, 78’. Con Lyda Borelli, Mario Bonnard.

Intenso melodramma che ha consacrato Lyda Borelli, già celeberrima attrice di teatro, a diva cinematografica.

Accompagnamento musicale dal vivo di Antonio Zambrini



- Mercoledì 13 settembre

ore 21 La donna nuda

Carmine Gallone, Tratto dalla pièce teatrale di Henry Bataille La femme nue, 1914, Con Lamberto Picasso, Lyda Borelli.

Un pittore di scarsa qualità diventa celebre grazie al ritratto della modella divenuta sua moglie.

Accompagnamento musicale dal vivo di Francesca Badalini



- Mercoledì 20 settembre

ore 21 Rapsodia satanica

Nino Oxilia, Italia, 1917, 55’. Con Lyda Borelli, Andrea Habay.

Un’ anziana dama dell'alta società, Alba d'Oltrevita, stipula un patto con Mefisto per riacquistare la giovinezza. In cambio però lei ha il divieto di innamorarsi.

Accompagnamento musicale dal vivo di Francesca Badalini.