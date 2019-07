M5s Lombardia. dissesto idrogeologico, ministero finanzia 23 interventi urgenti in Lombardia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Il Governo, con un provvedimento del Ministro dell'Ambiente Costa relativo al 'Piano Nazionale per la mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali', ha finanziato con 315 milioni di euro 263 interventi urgenti sul dissesto in Italia, di cui 23 in Lombardia in altrettanti Comuni, per un importo di 29 milioni di euro”. Lo dichiara il portavoce del M5S Lombardia Massimo De Rosa promotore e protagonista del tavolo di confronto fra l’assessore Pietro Foroni e il sottosegretario Salvatore Micillo, dal quale sono emersi gli interventi prioritari al fine della messa in pratica di questo piano Marshall contro il dissesto in Lombardia. "Tutte le Province sono interessate - specifica l’esponente del M5S - a partire da Milano, con oltre 7,6 milioni di euro finanziamento per il consolidamento del cavo Redefossi, Bergamo, con interventi in Valle Astino per 2.6 ml, e Brescia con interventi a per 364 mila euro a Berzo Demo giusto per fare qualche esempio”. “Consolidamento degli argini, manutenzione dell’alveo dei fiumi, interventi di riduzione rischio e contenimento frane, queste sono le opere di cui il Paese ha bisogno. Questo tipo di interventi, fondamentali anche in un’ottica di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, sono determinanti per la sicurezza dei cittadini. L’Italia, per conformazione, è un paese costantemente a rischio. Ce ne accorgiamo ogni volta che, dopo una tempesta o una piena, ci troviamo a commentare costernati i danni, a volte purtroppo anche le vittime, del maltempo chiedendoci cosa avremmo potuto fare per evitarlo. Oggi, stanziando queste risorse, diamo una risposta concreta a una domanda: “cosa avremmo potuto fare?” che a posteriori, non vorremo più porci. Fino a ieri in materia di prevenzione e sicurezza del territorio si facevano chiacchiere e si mostravano slide, oggi agiamo in maniera concreta” conclude l’ex deputato De Rosa.