"Ma... Arianna?", spettacolo domenica 22 ottobre a spazio Mil

Domenica 22 ottobre | ore 16.00

Ma…Arianna? – Déjà Donné (CaosCaosClan)



In un labirinto industriale, guidato da un filo, il pubblico si ritroverà a viaggiare tra quadri ispirati alle gesta di miti ed eroi. Musiche, istallazioni e soprattutto acrobazie guideranno gli spettatori in un intreccio di storie; il linguaggio del circo contemporaneo saprà narrare in chiave moderna una storia che si perde nei secoli… e alla fine una domanda su tutte rieccheggia “Ma… Arianna?”