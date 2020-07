Ma pure questo è amore a estate sforzesca

Ma pure questo è amore sarà in scena giovedì 30 luglio 2020 alle ore 21:30 nel suggestivo Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, all’interno della rassegna Estate Sforzesca e del palinsesto Aria di Cultura organizzati dal Comune di Milano. L’incasso della serata sarà devoluto al Teatro della Contraddizione di Milano.



Ma pure questo è amore è la storia di due ragazzi fuori posto, di sogni infranti, di scelte sbagliate, di desideri svaniti nella frenesia della quotidianità. È una storia fatta di lampi comici e momenti drammatici, scanditi da un montaggio quasi cinematografico, da continui flashback e dialoghi serrati.

Una palestra diventa il set del tempo presente e del ricordo del passato: lui un ragazzo di periferia, di strada, lei, 18 anni, al mattino nella scuola del centro e al pomeriggio sul muretto del quartiere, eternamente in conflitto con se stessa, fuori posto in entrambi i luoghi. Diversi ed affini ad un tempo, inadeguati in un mondo a cui entrambi, per ragioni diverse, non sentono davvero di appartenere. L’attrazione tra loro è forte, ma quando sembra che qualcosa stia nascendo, le loro strade si dividono. Si ritrovano dopo vent’anni, nello stesso posto in cui si erano incontrati: lui senza un futuro, senza una speranza, ridotto a un rottame, lei invischiata in una ordinata e apparentemente perfetta vita borghese, nella quale, come vent’anni prima, si sente fuori posto.

Da questo nuovo incontro, improbabile e malconcio, sboccia un germoglio. La speranza di riuscire, insieme, per un attimo, a riconciliarsi con la vita.

Uno spettacolo divertente, delicato, sofferente, come solo l’amore sa essere.



L’incasso della serata sarà devoluto al Teatro della Contraddizione a sostegno della raccolta fondi #restiamoincontraddizione. I Direttori Artistici Simona Migliori e Paolo Trotti spiegano che: “non è possibile in alcun modo accettare che un teatro venga chiuso. Al momento anche Teatro Linguaggicreativi è chiuso a causa della pandemia. Non potremmo sostenere i costi di una stagione con una sala di 70 posti. Ma è diverso da quanto stanno affrontando i nostri colleghi. Per questo desideriamo aiutare come possiamo. Milano è una città con molti teatri, spazi teatrali, scuole di teatro, è il momento di dare un senso concreto all’espressione “fare rete”. Questa pandemia ci ha dimostrato che l’arte, pur creando molto indotto, si basa su un sistema economico fragile e che piccoli e grandi teatri si trovano ad affrontare con dimensioni diverse la stessa crisi. Per questo, dobbiamo essere uniti ed evitare che qualcuno rimanga indietro, avanzare insieme e sostenerci. A partire da chi sta rischiando di scomparire. Non è importante conoscere il Teatro della Contraddizione, può essere una buona occasione per conoscerlo, non è importante condividerne la poetica, la politica, non è importante essere amici o non esserlo. Adesso che un teatro ha bisogno di aiuto tutti noi abbiamo il dovere etico di aiutarlo a restare aperto. La pluralità è un bene prezioso che va difeso”.





MA PURE QUESTO È AMORE

Testo e regia di Simona Migliori

Con Gabriele Genovese e Valeria Perdonò

Produzione Teatro Linguaggicreativi

Durata: 90 minuti



INFO E BIGLIETTERIA

30 luglio 2020 ore 21:30

Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano

Spettacolo all’interno dell’iniziativa Estate Sforzesca 2020 organizzata dal Comune di Milano



Biglietti acquistabili su MailTicket.it