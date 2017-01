Macbeth di G.Verdi

Ventidue anni di successi: l'Opera Lirica a Bresso ha percorso con costanza mirabile i sentieri della professionalità e della qualità donando, di anno in anno, agli spettatori l'emozione profonda di un evento avvolgente e sensoriale. A 400 anni dalla sua morte, il poeta inglese William Shakespeare viene celebrato a Bresso al Teatro San Carlo con il Macbeth di Giuseppe Verdi. Un cast internazionale di altissimo livello coi cantanti lirici Ivan Marino, Hongshin Kil, Gabrielle Mouhlen, Yoko Kawamoto, Hyuksoo Kim, Alessandro Mundula, Carlo Oggioni, coordinati dalla regia del M° Alberto Zaniboni, l'orchestra sinfonica del Teatro San Carlo composta da 17 elementi diretta dal M° Giuseppe Carannante, il coro Sinfonico Ticino diretto dal M° Giampaolo Vessella, la presentazione del poliedrico M° Luca Tempella. Una macchina da guerra l'organizzazione del Comitato promotore per l'Opera Lirica a Bresso coordinato da Enzo Nigro, che non ha mai deluso, anzi... Il prezzo del biglietto viene mantenuto a livelli popolari (20 euro) e se non volete restare senza, come ogni anno procuratevelo in anticipo a partire dal 13 febbraio!