"Macchiaioli. Capolavori da collezioni lombarde": fino al 25 febbraio in mostra alla GAM Manzoni

Fino al 25 febbraio 2018 alla GAM Manzoni è visitabile Macchiaioli. Capolavori da collezioni lombarde, raccolta di 35 capolavori di artisti come Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega, Giuseppe Abbati, Nino Costa, Odoardo Borrani.

L'esposizione offre un'ampia panoramica sul movimento artistico dei Macchiaioli, che si sviluppò in Italia, e in particolare in Toscana, a metà dell'Ottocento. Le diverse opere, provenienti da collezioni private lombarde, sono accomunate dalla particolare tecnica di accostamento del colore per macchie distinte e da una complessiva pittura verista di "impressione".

La mostra, Francesco Luigi Maspes ed Enzo Savoia, indaga il nuovo modo di sentire dei macchiaioli, che in contrapposizione agli accademici furono spinti a cercare un nuovo stile pittorico dall'esigenza di cogliere un senso del vero. Tra i quadri, tutti provenienti da collezioni private lombarde, capolavori come Educazione al lavoro e Due bambine che fanno le signore di Silvestro Lega, L’analfabeta di Odoardo Borrani, Settignano e La Via del Fuoco di Telemaco Signorini e Silvestro Lega che dipinge sugli scogli di Giovanni Fattori.