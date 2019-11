La macchina volante di Da Vinci ricostruita per la prima volta a Milano: la mostra

Una delle più sofisticate invenzioni partorite dal genio di Leonardo da Vinci prende vita per la prima volta a Milano. Accade al museo Leonardo 3 di piazza della Scala, dove dal 27 novembre sarà visibile la la Macchina Volante CA176.

La ricostruzione, nata dalle pagine del Codice Atlantico per iniziativa del centro studi Leonardo3, si aggiunge alla collezione di macchine volanti di Leonardo esposta al pubblico presso la mostra Il Mondo di Leonardo in Piazza della Scala a Milano. Oltre a poter ammirare il modello fisico, il pubblico avrà la possibilità di interagire fisicamente con la nuova installazione attraverso un’apposita stazione interattiva.

(La ricostruzione della macchina di Leonardo, foto Leonardo 3)

"Sempre il moto dell’uccello deve essere sopra alle nuvole, acciò che le ali non si bagnino, e per scoprire più paesi. E oltre a questo, se lo uccello si voltassi sotto sopra, tu avrai largo tempo a rivoltarlo in contrario, colli già dati ordini, prima di ricadere a terra”. Così scriveva Leonardo da Vinci sul foglio 6v del Codice del Volo. Quello di “cavalcare il cielo” fu infatti un desiderio che accompagnò il Genio Universale nel corso di tutta la vita, diventando oggetto di intuizioni e ricerche, alcune delle quali mai completamente realizzate.

Il Codice Atlantico: dove nasce il progetto

La macchina deve il proprio nome al foglio 176r del Codice Atlantico, la più ampia raccolta esistente di manoscritti di Leonardo custodita oggi presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. La datazione del foglio risulta vicina a quella del Codice del Volo (1505), periodo maturo in cui Leonardo abbandona l’idea di un volo battente a favore di una dinamica più complessa basata sullo studio del movimento delle ali degli uccelli e su un volo planato sostenuto dal vento e dal movimento della macchina al suo

interno. La modernità delle sue intuizioni verrà confermata 300 anni dopo, quando, nel XIX secolo vengono compiuti i primi esperimenti di volo.



