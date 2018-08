Concerto dei Madball giovedì 9 agosto al Magnolia

Giovedì 9 agosto agosto al Magnolia tornano i Madball, gruppo newyorkese che si esibirà in un live esplosivo dedicato all'hardcore della Grande Mela.

I Madball nascono nel 1989 come side project dello storico gruppo Agnostic Front. Il loro primo vero disco "Set it off" viene pubblicato nel 1994 per l'etichetta Roadrunner. Dopo diversi cambi di formazione e di discografica, con 6 album attualmente all'attivo, la band pubblica a giugno "For The Cause" per Nuclear Blast.

Ingresso: 15 euro + d.p.

Prevendite disponibili su: www.mailticket.it