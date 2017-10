Madness in concerto: il 28 ottobre al Live Music Club

Sabato 28 ottobre al Live Music Club si esibisce in concerto Madness, a Milano per il tour di presentazione di Can’t Touch Us Now, disco pubblicato nel 2016 con Universal.

Dopo sette anni di assenza dai palchi di Milano, Madness torna in città per suonare brani che accostano pop, reggae e soul, come Mr Apples, Mumbo Jumbo, Blackbird e Can’t Touch Us Now. I testi, come è tipico di Madness, ritraggono con humour la quotidianità della vita londinese.

Oltre al concerto, il set musicale di Vito War, Afterhshow Ray e Piero Casanova -tra reggae, jamaican rocksteady, r'n'b e acid jazz.