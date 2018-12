"Maglione brutto Party": sabato 22 dicembre al Magnolia

Sabato 22 dicembre al Circolo Magnolia arriva il Maglione Brutto Party, la festa dedicata alle fantasie natalizie più stravaganti di sempre. Special guest della serata saranno i Meganoidi.

Per l’occasione il Magnolia organizzerà due contest sui suoi canali Facebook e Instagram. Per partecipare è necessario postare il proprio selfie con il maglione brutto sull'evento facebook del party, o in alternativa postare il selfie come story su Instagram utilizzando l'hashtag #maglionebruttoparty e taggando il @circolomagnolia.

Solo per i vincitori saranno previsti: 10 drink al primo classificato, 5 al secondo e 2 al terzo. Per tutti coloro che si presenteranno con un maglione brutto sarà poi previsto in omaggio un chupito.