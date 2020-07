Magnolia Central Park: al Magnolia arriva uno spazio all'aperto immersi nel verde

L'estate di Milano arriva anche al Magnolia Central Park, un temporary bar open air aperto dal martedì alla domenica che permetterà a tutti di godere di un angolo di verde nel parco, immersi nella natura, tra musica di sottofondo, cibo, drinks e relax, insieme, uniti ma distanziati.

Uno spazio all'aperto per l'estate di Milano

Al Magnolia non sarà ancora possibile fare festa e ballare sotto palco; al Magnolia Central Park sarà possibile invece consumare all'aperto, seduti. "Da quando siamo nati abbiamo sempre vissuto di socialità, compagnia, persone e feste" scrivono gli organizzatori "in estate ci abbiamo aggiunto il parco più bello che c’è. Quest'anno, solo per questi mesi estivi, abbiamo deciso di trasformarci in un Temporary Bar & Bistrot".

Oltre ad aperitivi e cene, lo spazio propone anche dj set “da ascolto” e corsi gratuiti per bambini di strumenti musicali e disegno. E' consigliata la prenotazione al numero 366.5005306 (dalle 14).

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato.