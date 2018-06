"Magnolia Run": il 1° luglio la "festa di corsa"

Magnolia Run - Una festa di corsa, la 6 km aperta a tutti, arriva in città domenica 1° luglio, dalle 19 (ritrovo ore 18).

"Andiamo sempre di corsa perché non sappiamo dove andare. Ecco una buona occasione per dare senso al sudare in compagnia. Noi ci mettiamo il parco, la voglia e la medaglia. Voi i polpacci", scrivono gli organizzatori a proposito della corsa rivolta a bambini e adulti.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con De Ran Clab e Purosangue Athletics Club, prevede un costo discrizione di 8 euro, comprese maglietta tecnica e medaglia per i primi 1000 iscritti. Per iscrizioni: deranclab.com.